Jesteśmy gotowi żeby ruszyć; nadal będziemy spotykać się i rozmawiać z Polakami - powiedział w poniedziałek szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS) w Programie I Polskiego Radia pytany o przygotowanie jego partii na oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej.

Zbliża się ustawowy termin zarządzenia wyborów parlamentarnych. Zgodnie z przepisami do 14 sierpnia prezydent ma czas na ogłoszenie daty wyborów, co rozpocznie formalnie kampanię wyborczą.

Fogiel zapytany czy PiS jest przygotowane na oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej odpowiedział, że bez względu na to kiedy termin wyborów zostanie ogłoszony "my jesteśmy gotowi żeby ruszyć".

"Kampania rozpoczyna się oficjalnie z momentem ogłoszenia przez prezydenta terminu wyborów. Należy po prostu na to ze spokojem oczekiwać. (...) My nadal będziemy spotykać się i rozmawiać z Polakami. Będziemy prezentować nasz program, którego publikacja zbliża się" - powiedział.

Jego zdaniem zbliżające wybory będą wyjątkowe. "Będziemy decydować o sprawach absolutnie zasadniczych, o kierunku w którym powinien pójść nasz kraj" - dodał.

Pytany o deklarację lidera PO Donalda Tuska, zgodnie z którą po ewentualnym przejęciu władzy partia ta "nic co dane nie będzie zabierać" ocenił, że PO "coraz bardziej swoją kampanię wybroczą opiera na kłamstwie i fałszowaniu rzeczywistości". "Co chwilę któremuś z polityków PO w chwili nieuwagi wymyka się to co naprawdę sądzi o takich programach (jak 800plus - PAP)" - dodał.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 r. i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.

Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne muszą zostać wyznaczone na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Możliwe są zatem cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. (PAP)

