Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta - poinformował we wtorek PAP przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Wybory parlamentarne 2023. Prezydent zwrócił się do PKW

Termin wyborów 2023. Kiedy pójdziemy do urn?

Prezydent ogłosi termin wyborów do 14 sierpnia Wybory parlamentarne 2023. Prezydent zwrócił się do PKW Szef PKW nie zdradził, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta w projekcie postanowienia, ponieważ - jak zaznaczył - ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa. Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta - poinformował przewodniczący PKW. Termin wyborów 2023. Kiedy pójdziemy do urn? Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października. Teoretycznie możliwych jest jednak pięć terminów: 15 października

5 listopada. Ponadto w grę wchodzi również termin 1 listopada - to dzień ustawowo wolny od pracy. Oficjalną informację o terminie wyborów prezydent przekaże w ciągu najbliższych dni. Prezydent ogłosi termin wyborów do 14 sierpnia Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji. Andrzej Duda ma czas na ogłoszenie wyborów do 14 sierpnia. Po opublikowaniu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów w Dzienniku Ustaw - najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów - formalnie ruszy kampania wyborcza.