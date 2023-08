Wiceminister finansów Artur Soboń uważa, że utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność w kolejnych latach jest prawdopodobne.

"My tego typu decyzje podejmujemy po analizie: i sytuacji fiskalnej ze strony budżetu państwa, i koniecznych instrumentów wsparcia dla Polaków. Robiliśmy tak, że jedne zastępowaliśmy drugimi, niektóre przedłużaliśmy, niektóre zamienialiśmy. W przypadku tarcz została ta żywność; jest to prawdopodobne, że to rozwiązanie będzie w kolejnych latach kontynuowane" - powiedział Soboń w Radiu Zet.

"Będziemy zastanawiali się nad innymi rozwiązaniami: w zakresie węgla, w zakresie cen energii, cen gazu, wakacji kredytowych, te wszystkie instrumenty albo modyfikujemy, albo kontynuujemy, albo zamieniamy na inne" - dodał.

Na pytanie o wakacje kredytowe Soboń odpowiedział: "Ta decyzja jeszcze przed nami".

"Czy będziemy to warunkować dodatkowymi kryteriami, czy nie i w jakim zakresie będziemy to rozwiązanie proponować - w najbliższych tygodniach, miesiącach tego typu propozycje [będziemy] przedstawiać" - doprecyzował.

Wprowadzenie zerowej stawki VAT na żywność w 2023 r. to ubytek wpływu do budżetu państwa na poziomie 11 mld zł.

W maju Soboń informował, że istnieją przesłanki, by 0% VAT-u na żywność zostało przedłużone nie tylko do końca 2023 roku, ale "na dłużej".

(ISBnews)