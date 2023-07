W książeczce żeglarskiej, która potwierdza okres zatrudnienia oraz stanowisko zajmowane na statku, nie będą dokonywane wpisy dotyczące jakości pracy marynarza oraz jego oceny. Dokument ten będzie wydawany dla wszystkich wnioskujących na okres 10 lat. Tak wynika z nowelizacji ustawy o pracy na morzu, którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Dostosowuje ona przepisy do poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (weszły w życie 26 grudnia 2020 r.). Przewiduje, że w przypadku gdy marynarz jest przetrzymywany na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści, marynarska umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia przybycia statku do najbliższego portu umożliwiającego bezpieczną repatriację (za czas uwięzienia ma zagwarantowane wynagrodzenie). Przy okazji tych zmian w ustawie wprowadzono też liczne zmiany doprecyzowujące inne przepisy (np. dotyczące książeczek żeglarskich). Ustawa została skierowana do Senatu.