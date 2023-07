Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do Karty Nauczyciela, która zakłada, że nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 rokiem i mają okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej 1/2 etatu będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, o ile wysokość określonego dla nich świadczenia nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

Jedyna przyjęta poprawka dot. przedłużenia okresu wygaszania studiów doktoranckich do 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

- rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,

- mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

- nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,

- wysokość emerytury obliczonej nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

Jeżeli nauczyciel przechodzący na tę emeryturę jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, środki zgromadzone w tym funduszu będą przekazywane w jednej transzy na jego subkonto, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowela zakłada, że podstawę obliczenia emerytury, będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem:

- waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury, oraz

- zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz

- kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wysokość tej emerytury będzie ustalana zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W ustawie Karta Nauczyciela została uregulowana również kwestia zawieszania prawa do emerytury nauczycielskiej. Prawo do wcześniejszej emerytury będzie ulegało zmniejszeniu bądź zawieszeniu na zasadach ogólnych, przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ponadto będzie ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu w przypadku podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole lub innej jednostce organizacyjnej w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania do osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

(ISBnews)