Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się w poniedziałek za ustawą poszerzającą grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat. Przyjęto również poprawkę zgłoszona przez senatorkę Koalicji Obywatelskiej.

Przyjęta przez komisję poprawka zmienia finansowanie programu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na środki budżetu państwa.

"Mamy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych, wydłużają się nam kolejki, mamy w tej chwili olbrzymi dług zdrowotny pocovidowy, (...) a my Narodowy Fundusz Zdrowia obciążamy dodatkowymi kosztami" - wskazała przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (Koalicja Obywatelska) składając poprawkę.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawiając założenia ustawy przypomniał, że po zmianie program "Leki dla seniorów 75 plus" ma być dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Pytany o finansowanie podkreślił, że docelowo - w 2027 roku - nakłady na ochronę zdrowia mają wynieść 7 proc. PKB. "Te nakłady są liczone łącznie na cały sektor ochrony zdrowia, wraz ze wszystkim jednostkami podległymi pod Ministerstwo Zdrowia, ze szkoleniem kadry, finansowaniem rezydentur, jak również na inwestycje" - podkreślił dodając, że w związku z tym nie ma znaczenia, skąd finansowany jest program, ponieważ "cały sektor zdrowia to jest jeden budżet finansowy"

"Ten system jest systemem łącznym. Na rok przyszły jest zaplanowane 8 mld zł na całą działalność NFZ" - wskazał.

Dopytywany o listę refundowanych leków odpowiedział, że nie jest jeszcze gotowa, ale prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zlecone zostało przygotowanie opinii dot. takiej listy.

Ustawa poszerza program "Leki dla seniorów 75 plus" o grupę osób do 18 i powyżej 65. roku życia. Z programu bezpłatnych leków refundowanych skorzystało ok. 4 mln seniorów. Od września 2016 r. do końca 2022 r., seniorzy zaoszczędzili w aptekach łącznie ponad 4,3 mld zł. - wynika z rządowych danych.

Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Oprócz poszerzenia grupy wiekowej osób uprawnionych do bezpłatnych leków, rozszerzona zostanie lista leków z Programu 75+ - z ponad 2 tys. do 4 tys. pozycji.

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Program 75+ od 2016 r. kosztował 4,5 mld zł. W 2022 r. wydano na ten cel blisko 800 mln. Na poszerzenie programu rząd przeznaczy dodatkowo 1,6 mld zł. Łącznie będzie to 2,4 mld zł.

Dzięki nowemu rozwiązaniu, z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży. Sejm uchwalił ustawę 13 lipca.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

