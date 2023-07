Agencja Uzbrojenia rozpoczęła wstępne konsultacje rynkowe ws. okrętu podwodnego nowego typu dla potrzeb Marynarki Wojennej, poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Rusza realizacja programu ORKA. Agencja Uzbrojenia uruchomiła wstępne konsultacje rynkowe dotyczące okrętu podwodnego nowego typu na potrzeby Marynarki Wojennej RP. Program ORKA to jeden z najważniejszych programów modernizacyjnych Wojska Polskiego" - napisał Błaszczak na swoim profilu na Twitterze.

"Naszym celem jest zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii" - dodał.

Jak wskazała Agencja Uzbrojenia w komunikacie chodzi o jednostki o autonomiczności działania nie mniejszej niż 30 dni i zdolności zanurzenia powyżej 200 m. Agencja podała, że zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach należy zgłaszać do 31 lipca.

Błaszczak informował w maju, że Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) planuje jeszcze w tym roku uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii.

(ISBnews)