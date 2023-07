Prezydent Andrzej Duda zwołał na czwartek na godz. 14.30 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić ustalenia szczytu NATO w Wilnie.

W środę w Wilnie prezydent Andrzej Duda poinformował, że posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano na czwartek na godz. 14.30. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON.

Prezydent podkreślił, że ze względu na trwającą w czwartek oficjalną wizytę w Polsce prezydenta Republiki Korei Yoona Suk-Yeola wraz z małżonką Kim Keon Hee wszystkie obiekty będące w gestii prezydenta RP są zajęte - zarówno Pałac Prezydencki jak i Belweder. "W związku z powyższym poprosiłem ministra obrony Mariusza Błaszczaka o udostępnienie sali w celu przeprowadzenia tego spotkania z szerokim spektrum sceny politycznej u nas, tak jak to zwykle do tej pory robiłem, żeby przekazać informacje ze szczytu NATO w tej bardziej zamkniętej formule, gdzie można trochę więcej powiedzieć" - powiedział prezydent.

"I ponieważ był do tej pory konsensus, jeżeli chodzi o budowanie i wzmacnianie naszego bezpieczeństwa, więc nie mam żadnych wątpliwości, że jest zasadnym, aby też tymi informacjami podzielić się z najważniejszymi politykami w Polsce, którzy decydują o polskich sprawach, chociażby przez głosowania w parlamencie. I to właśnie się stanie" - dodał.

W posiedzeniu RBN wezmą udział m.in.: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński i marszałek Senatu Tomasz Grodzki; KO będzie reprezentował Tomasz Siemoniak, Lewicę - Adrian Zandberg. W posiedzeniu wezmą też udział przedstawiciele PSL i Konfederacji.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szefowie kancelarii prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

Państwa Sojuszu w przyjętym we wtorek komunikacie potwierdziły decyzję ze szczytu w Bukareszcie w 2008 r., że Ukraina zostanie członkiem NATO. Uznały też, że droga Ukrainy do NATO nie wymaga już Planu Działań na rzecz Członkostwa (Membership Action Plan - MAP). Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował jednocześnie, że zaproszenie do Sojuszu zostanie wysłane Ukrainie, gdy "zostaną ku temu spełnione warunki"; wyjaśnił, że nie ustalono żadnych ram czasowych przyjęcia Ukrainy do Sojuszu, bo "proces akcesji do NATO zawsze opierał się na spełnianiu wymogów".

We wtorek przywódcy Sojuszu zdecydowali także o tym, że NATO stworzy trzy regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie: jeden dla północy kontynentu, drugi dla południa, a trzeci dla krajów wschodniej flanki, w tym dla Polski. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ wni/ mrr/