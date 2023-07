W poniedziałek po południu zbierze się Rada Ministrów, która zajmie się projektem dotyczącym bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia oraz seniorów 65+ - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

"Zajmiemy się projektem rozszerzenia programu bezpłatnych leków o seniorów od 65 roku życia oraz dzieci do 18 roku życia. Chcemy, żeby ten projekt był przyjęty w lipcu na posiedzeniu Sejmu" - powiedział Müller.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dzieci do 18. roku życia zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".

"Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia" - mówił wówczas Kaczyński. (PAP)

