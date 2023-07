Szczęśliwego 4 lipca wszystkim przyjaciołom w USA oraz Amerykanom służącym w Polsce - zwłaszcza w Camp Kościuszko, nazwanym na cześć polsko-amerykańskiego bohatera, który walczył o niepodległość obu narodów - napisał w mediach społecznościowych szef MON Mariusz Błaszczak.

We wtorek 4 lipca w USA przypada Dzień Niepodległości - święto państwowe, obchodzone w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1776 roku. Z tej okazji we wpisie na Twitterze szef MON zwrócił się do Amerykanów z życzeniami: "Szczęśliwego 4 lipca wszystkim przyjaciołom w USA oraz tym służącym w Polsce - zwłaszcza w Camp Kościuszko, nazwanym na cześć polsko-amerykańskiego bohatera, który walczył o niepodległość obu narodów" - napisał.

Camp Kościuszko to baza wojskowa w Poznaniu, w której od 2020 r. mieści się wysunięte dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA - pierwszy stały garnizon tych wojsk w Polsce. Nazwa bazy upamiętnia Tadeusz Kościuszkę - dowódcy i inżyniera wojskowego, który był dowódcą w polskim wojsku podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja z Rosją w 1792 roku, a także brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1776-1783, gdzie zasłynął m.in. jako budowniczy fortyfikacji wojskowych. W 1794 roku był liderem powstania kościuszkowskiego skierowanego przeciw Rosji i Prusom, po II rozbiorze państwa polskiego.

V Korpus Wojsk Lądowych USA, którego wysunięte dowództwo znajduje się w poznańskiej bazie, koordynuje działania wojsk lądowych USA na wschodniej flance NATO. Wiosną ub.r. zapowiedziały one przeniesienie do Poznania stałego dowództwa V Korpusu, co potwierdził prezydent USA Joe Biden na szczycie Sojuszu w Madrycie.(PAP)

