Blisko 44 tys. pojazdów skorzystało z nowego tunelu pod Świną - przekazał PAP w poniedziałek rzecznik prezydenta Świnoujścia (Zachodniopomorskie) Jarosław Jaz. Tunel otwarto w piątek.

Jak poinformował Jaz, w tunelu pod Świną przez weekend nie doszło do żadnych wypadków ani kolizji. Zdarzały się wtargnięcia pieszych i rowerzystów.

Pierwszej nocy po otwarciu tunelu, z piątku na sobotę również było kilka przypadków naruszenia przepisów - kilku kierowców zawracało w tunelu, a kierowca tira tuż po wjeździe próbował wycofać pojazd. Wszystkie tego typu przypadki są rejestrowane i zgłaszane na policję.

Tunel pod Świną połączył wyspy Uznam i Wolin. Dotychczas dostanie się do kurortu wymagało przeprawiania się promami, co powodowało często duże kolejki i opóźnienia. Przejazd tunelem o długości blisko 1,5 km trwa ok. 2-4 minut. W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h; przestrzeganie przepisów sprawdzane jest przez odcinkowy pomiar prędkości.

Łączna szacunkowa długość inwestycji to 3,2 tys. m, a długość tunelu drążonego maszyną TBM to 1483,80 m. Maksymalne zagłębienie tunelu to 37,5 m pod powierzchnią terenu i 11 m pod dnem Świny.

Tunel wykonało konsorcjum firm PORR/Gulermak dla inwestora - Świnoujścia; inwestorem zastępczym był szczeciński oddział GDDKiA. Koszt budowy przekroczył 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodziło ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dołożyło z własnego budżetu.(PAP)

