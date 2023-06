We wtorkowym porządku obrad Rady Ministrów przewidziano punkt dotyczący przyjęcia projektu ustawy o podwyższeniu programy 500 plus do 800 plus - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

We wtorkowym porządku obrad Rady Ministrów przewidziano punkt dotyczący przyjęcia projektu ustawy o podwyższeniu programy 500 plus do 800 plus - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Zwiększenie świadczenia od nowego ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii "Programowy ul". (PAP) Od stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus zmieni się w 800 plus