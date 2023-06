Podatek VAT powinien być płacony tylko od zapłaconej faktury, a nie od wystawionej tak, by nie karać małego i średniego przedsiębiorcy tym, że ma nieuczciwych albo niewyrabiających się z płatnościami konkurentów - powiedzieli w czwartek liderzy Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia.

Liderzy Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050) Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zorganizowali w czwartek w Żyrardowie (woj. mazowieckie) konferencję prasową.

Hołownia podkreślił, że wraz z Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał z tamtejszymi przedsiębiorcami i rolnikami. "Rozmawialiśmy z ludźmi, których działalności gospodarcze prowadzone od 30 lat wykańczane są dzisiaj cenami prądu, wykańczane są dzisiaj ZUS-em, który muszą płacić, a który nie idzie na składkę zdrowotna, tylko na węgiel lub inne rzeczy, które w danej chwili próbuje załatać rząd" - powiedział lider Polski 2050.

Jego zdaniem, "trzeba zrobić wszystko, by ratować tych, którzy płacąc podatki, zatrudniając ludzi, kupując polską produkcję i próbując dalej ją odsprzedać mogli normalnie funkcjonować".

"Mówiliśmy o tym w ramach naszej Trzeciej Drogi, z PSL w ramach listy wspólnych spraw. Mówiliśmy o tym, że trzeba odwrócić ten idiotyczny pomysł Polskiego Ładu, z tą niby składką zdrowotną, która jest tak naprawdę pętlą na szyję, która dzisiaj zaciska się w firmach wielu polskich przedsiębiorców" - zaznaczył Hołownia.

"Mówiliśmy jasno i wyraźnie, że trzeba jak najszybciej wprowadzić jedną podstawową zasadę: VAT tylko od zapłaconej faktury, żeby nie karać małego, średniego przedsiębiorcy tym, że ma nieuczciwych albo niewyrabiających się z płatnościami konkurentów" - powiedział lider Polski 2050.

Jeżeli - jak dodał "dzisiaj nie ochronimy tych, którzy są absolutnym fundamentem polskiego dobrobytu i polskiej gospodarki, to nic nie będzie". "Dzisiaj jesteśmy tu po to, by zaprotestować przeciwko hipokryzji, żeby powiedzieć, że polityka musi być znowu miejscem, czy polem, które rozwiązuje problemy tych ludzi na takich targowiskach jak to w Żyrardowie, a nie tylko cyrkiem, który obserwujemy w budynku przy Wiejskiej" - zaznaczył Hołownia.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Trzecia Droga jest formacją stojącą po stronie polskich przedsiębiorców, producentów rolnych i konsumentów. "Upominamy się o mały handel, o najmniejszą firmę, o firmę rodzinną. To jest dla nas sól ziemi, a dla rządzących to są drobne cwaniaczki" - powiedział lider PSL.

Zdaniem, Kosiniaka-Kamysza w Żyrardowie i w okolicach mają jeden wielki problem megalomanii partii władzy. "Czyli CPK (Centralny Port Komunikacyjny), które będzie niszczyło małe gospodarstwa rolne, wywłaszczy ich z ziemi, odbierze tą ziemię, z której dzisiaj ludzie mogą czerpać i kupować najlepsze produkty" - zaznaczył szef ludowców.

"Nie zgadzamy się na niszczenie gospodarki rolnej. Nie zgadzamy się na to, co zostało wykonane w niekontrolowanym napływie zboża z Ukrainy, ale też na wykupie ziemi pod megalomanię partii władzy. Wzywamy do zakończenia państwa opresyjnego wobec polskiego przedsiębiorcy, bo dzisiaj państwo jest opresyjne wobec najmniejszego przedsiębiorcy" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, "uratujemy małe firmy, zlikwidujemy składkę zdrowotną podniesioną w nieuczciwy sposób i niewpływająca na zdrowie".

Lider PSL nawiązał też do wspomnianego wcześniej przez Hołownię projektu, który - jak zapowiedział - będzie przedstawiony za chwilę w formie projektu ustawy. "VAT tylko od zapłaconej faktury, a nie od wystawionej. To już jest dla tych firm nawet małych, mikro ale i też średnich bardzo ważna rzecz, bo dzisiaj często kontrahenci nie mają pieniędzy do zapłacenia od razu, a VAT trzeba zapłacić z dnia na dzień. My uważamy, że uczciwe państwo postępuje w ten sposób: dostaniesz zapłatę za wystawioną fakturę, to szybko zapłać VAT, nie dostałeś zapłaty, to nie będziemy ci dawać kolejnego obciążenia podatkowego" - podkreślił Kosiniak-Kamysz. (PAP)

