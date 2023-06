Internet to miejsce, gdzie można znaleźć wiele ciekawych informacji, grać z przyjaciółmi i nawiązywać znajomości. Ale trzeba pamiętać, że w sieci są też niebezpieczeństwa.

Ja sam lubię przeszukiwać sieć by znaleźć więcej informacji na ciekawiące mnie tematy z zakresu historii czy też piłki nożnej lubię też grać na platformie Roblox i o tym chciałem opowiedzieć.

Grając nie przywiązywałem uwagi do bezpieczeństwa mojego konta, nie wiedziałem że ktoś może przejąć to konto i „zabrać” moje pieniądze w grze a tak się stało. Ktoś wkradł się na moje konto i zabrał moje pieniądze oraz przedmioty i przekazał je na inne konto.

Teraz wiem, że nie zachowałem odpowiedniej ostrożności i chciałem podzielić się kilkoma zasadami bezpieczeństwa.

Twoje hasło do konta na komputerze czy w grze to coś bardzo ważnego. Nie podawaj go nikomu i nie używaj tego samego hasła wszędzie postaraj się żeby było skomplikowane, ale żebyś je pamiętał :).

Nie podawaj swojego imienia i nazwiska, adresu czy numeru telefonu osobom, których nie znasz. W sieci są osoby, które chcą wykorzystać twoją naiwność i cię oszukać.

Nie wierz we wszystko, na co trafisz w Internecie jest wiele fałszywych wpisów czy wideo. Postaraj się sprawdzić czy są prawdziwe np. spytaj dorosłego, poszukaj na innej stronie.

Jeśli coś cię zaniepokoiło w sieci, porozmawiaj z rodzicami. Oni ci pomogą i doradzą.

Warto też zasłonić kamerkę w komputerze i zainstalować program antywirusowy.

Te kilka zasad może uratować Cię przed niebezpieczeństwem w sieci i pozwoli na spokojną zabawę z przyjaciółmi, pamiętaj też, że pisanie i negatywne ocenianie innych jest takim samym obrażaniem jak na żywo i nie jest to miłe i dobre zachowanie.

Ja zmieniłem hasła i stosuje te zasady. ©℗

Rysunki wykonali: Michał Lankosz, 7 lat

Róża Kassenberg, 7 lat

Adam Marszałek, 6 lat

Pola Ptaszyńska, 9 lat

Piotr Szymański, 8 lat