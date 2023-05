W krótkim czasie przedstawiony zostanie harmonogram zniesienia opłat na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd przystąpi do rozmów z prywatnymi koncesjonariuszami, by od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek.

"W krótkim czasie przedstawimy harmonogram, tak, by postarać się zrobić to do najbliższych wakacji, aby te autostrady, za które odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, żeby zostały zwolnione z opłat najszybciej, jak się da" - powiedział Morawiecki na wtorkowej konferencji prasowej. "Pokażemy tym samym naszą wolę i naszą sprawczość" - dodał premier.

Odnosząc się do planów wobec innych płatnych odcinków autostrad, szef rządu stwierdził, że "przystąpimy do rozmów i negocjacji z prywatnymi koncesjonariuszami, aby od nowego roku przedstawić plan likwidacji bramek i plan darmowego poruszania się po autostradach i po drogach ekspresowych w Polsce".

Jak wyjaśnił Morawiecki, "chcemy zwiększyć dostępność dróg dla tych, którzy mają mniej zasobne portfele". Zaznaczył, że plany likwidacji opłat na autostradach "nie są niespójne z rozwijaniem kolei". "Niech te dwa komponenty komunikacyjne się uzupełniają" - powiedział premier.(PAP)

wkr/ mk/