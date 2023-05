Inflacja konsumencka spadnie do poziomu jednocyfrowego do końca tego roku, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

"Do końca roku spodziewamy się - o tym mówiłem - inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego. To, co kiedyś mówiłem o tym moim oczekiwaniu, to było przed tym, jak GUS zmienił sposób liczenia koszyka" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Po zmianie o 0,6 pkt proc. inflacja jest wyższa, podkreślił.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wcześniej, że inflacja konsumencka wyniosła - według wstępnych danych - 14,7% r/r w kwietniu br. (wobec 16,1% r/r w marcu).

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja CPI wyniesie 7,6% w IV kw. 2023 r., 4,8% w IV kw. 2024 r. i 3,1% w IV kw. 2025 r.

(ISBnews)