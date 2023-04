Przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wzrosło o 9,2% r/r do 2,78 tys. zł w 2022 r., poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wypłacono średnio 7,825 mln tych świadczeń miesięcznie, czyli o blisko 21 tys. więcej r/r.

"Przeciętna wypłata emerytury i renty w 2022 r. wyniosła 2 788,63 zł i była wyższa od wypłacanej w poprzednim roku o 9,2%. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja - w 2022 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 107%" - czytamy w podsumowaniu sytuacji Finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r."

Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wyniósł 1431,5 mln zł, podano także.

W 2022 roku wypłacono przeciętnie miesięcznie 7825,3 tys. świadczeń emerytalno-rentowych, tj. o 20,7 tys. więcej niż w 2021 r. Przeciętnie miesięcznie wypłacono:

- 6 065,4 tys. emerytur - o 72,4 tys. więcej niż w 2021 r.;

- 1 185,4 tys. rent rodzinnych, czyli o 9,4 tys. mniej niż w 2021 r.;

- 574,5 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, co oznacza spadek o 42,3 tys. w stosunku do 2021 r.

(ISBnews)