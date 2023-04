Wiosenna pogoda sprzyja korzystaniu z hulajnóg elektrycznych. Ich użytkowników obowiązują określone przepisy, których należy przestrzegać także ze względów bezpieczeństwa – przypomniała w niedzielę mazowiecka policja. Jazda hulajnogą elektryczną może być niebezpieczna - przestrzegają policjanci.

Policjanci wskazują, że korzystanie z hulajnóg elektrycznych wiąże się z konkretnymi obowiązkami i zakazami. "Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany przede wszystkim korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić" – poinformował kom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

W przypadku gdy nie ma ścieżki rowerowej, użytkownik hulajnogi elektrycznej jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Policja przypomina o ograniczeniu prędkości dla kierujących hulajnogą elektryczną, które wynosi 20 km/h, zarówno w przypadku ścieżki rowerowej, jak i drogi, której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h.

Jeśli nie ma ani ścieżki rowerowej, ani odpowiedniej jezdni, można hulajnogą jechać po chodniku z "prędkością zbliżoną do prędkości pieszych". Ponadto kierujący hulajnogą powinni na chodnikach ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu. Za przekroczenie prędkości grożą mandaty. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, użytkownik hulajnogi elektrycznej powinien z niej zejść - identycznie jak w przypadku roweru - i przeprowadzić ją na drugą stronę.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Policjanci przypominają, że poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. "Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej" – zaznaczył kom. Wroczyński.

Hulajnogą nie mogą kierować osoby, które wcześniej piły alkohol lub zażywały środki psychoaktywne. "Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł" – poinformował kom. Wroczyński.

Hulajnoga elektryczną nie można przewozić innych osób, zwierząt i przedmiotów. Złamanie tego przepisu karane jest mandatem w wysokości 100 zł. Nie należy też wykorzystywać hulajnogi do ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów.

Policjanci przestrzegają, że jazda hulajnogą elektryczną może być niebezpieczna. W lutym w Wieluniu (Łódzkie) poruszający się hulajnogą elektryczną 39-latek zjechał nagle z chodnika na przejście dla pieszych, gdzie został śmiertelnie potrącony przez porsche panamera. W maju ub. roku w pow. przysuskim (mazowieckie) zmarł 12-letni chłopiec, który wjechał hulajnogą elektryczną pod samochód ciężarowy. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ ann/