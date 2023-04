Harmonogram, z którym udało nam się zapoznać, zakłada, że 1 sierpnia w Dzienniku Ustaw RP pojawi się komunikat premiera (zaopiniowany przez PKW) stwierdzający fakt uruchomienia Centralnego Rejestru Wyborców (CRW). – System będzie gotowy pod koniec czerwca, ale przez cały lipiec będzie testowany – tłumaczy nasz rządowy rozmówca.

CRW to realizacja postulatów zgłaszanych przez PKW. Dziś rejestry wyborców są rozproszone, bo gminy korzystają z różnych oprogramowań. Po zmianach będzie łatwiej się dopisać do spisu wyborców poza miejscem zamieszkania. Dziś gminy muszą przyjmować wnioski i przekazywać je między sobą. Z CRW przeniesienie wyborcy pomiędzy spisami będzie automatyczne. Jak tłumaczył nam we wrześniu ub.r. obecny minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, ograniczy to ryzyko, że po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu lokalny urząd z powodu przeciążenia nie rozpatrzy go na czas i ostatecznie wyborca nie zostanie dopisany.