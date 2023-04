Błaszczak w czwartek zapowiedział inaugurację nowej edycji programu "Trenuj z wojskiem" w zmienionej formule. Zaznaczył, że program szkoleń wojskowych o nazwie "Trenuj jak żołnierz" w okresie wakacji zostanie wydłużony do dwóch tygodni.

"Taka potrzeba została do nas skierowana przez ludzi uczestniczących w zajęciach +Trenuj z wojskiem+, aby w czasie wakacji te zajęcia były dłuższe, nie tylko jednodniowe. Dziś zaproponujemy nowy program, nową edycję pod nazwą Trenuj jak żołnierz. Na dwa tygodnie zaproponujemy takie zajęcia wszystkim, wszystkim chętnym" - powiedział.

Szef MON podkreślił, że organizacja tego typu ćwiczeń jest ważna ze względu na budowanie rezerw Wojska Polskiego. Nadmienił, że to sposobność do przeszkolenia z obsługi broni, zasad samoobrony, udzielania pierwszej pomocy medycznej czy przetrwania.

Jak informuje MON "Trenuj jak żołnierz" to poszerzona, 16-dniowa wersja szkoleń dla ochotników znanych z projektu jednodniowych szkoleń "Trenuj z wojskiem". Ta edycja będzie podzielona na dwa etapy – pierwszy to dwudniowe poznanie jednostki i wojska, w maju, a drugi to 14-dniowe szkolenie w wakacje, prowadzone w 30 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Plan zakłada szkolenia z posługiwania się bronią i strzelania, przetrwania, walki wręcz, podstaw musztry, etc. Jednostki wojskowe zapewnią wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Udział w szkoleniu pozostanie bezpłatny - czytamy w komunikacie MON. (PAP)

