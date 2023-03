Dziesięć posiedzeń komisji poselskich – tyle w trakcie całego ubiegłego roku odwiedzili zarejestrowani w Sejmie zawodowi lobbyści. Choć to niewiele, i tak ich aktywność w porównaniu z poprzednim rokiem bardzo wzrosła. Rok wcześniej do Sejmu raz przyszedł jedynie Franciszek Robert Skawiński, który działał na rzecz firmy Rozum i Godność Człowieka Ltd. m.in. w obszarze regulacji dotyczących swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ale ani razu się nie odezwał.

O działalności lobbingowej można dowiedzieć się ze sprawozdań, które co roku publikuje Kancelaria Sejmu. Z najnowszego, które obejmuje 2022 r., wynika, że łącznie do prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu było uprawnionych 18 osób. Na posiedzenia komisji chodziło tylko pięć.