Kilkudziesięciu twórców internetowych jest zagrożonych karą od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To osoby, które nie wpisały się do prowadzonego przez organ wykazu dostawców audiowizualnych usług medialnych. Rada rozesłała już do nich pisma z informacją o wszczęciu postępowania.

Obowiązek wpisania się na listę prowadzoną przez KRRiT mają twórcy publikujący wideo w internecie, o ile prowadzą działalność w sposób ciągły, zorganizowany i zarabiają na niej pieniądze. Nie ma znaczenia platforma, na której publikują, przepisy dotyczą także twórców działających w serwisach społecznościowych, takich jak YouTube czy TikTok.