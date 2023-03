Wywiad we francuskim „Le Figaro” jest pierwszym, jakiego Rishi Sunak udzielił gazecie z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Brytyjski premier ma spotkać się w piątek 10 marca w Paryżu z Emmanuelem Macrona. Francusko-brytyjski szczyt, w którym udział wezmą przedstawiciele obu państw, jest pierwszym od pięciu lat.

Premier Wielkiej Brytanii określa francuskiego prezydenta jako „wielkiego przyjaciela”. „Bardzo cieszę się, że go znam i że mieliśmy już okazję pracować razem, czy w temacie Ukrainy, bezpieczeństwa energetycznego, nielegalnej imigracji czy, niedawno - wraz z jego europejskimi sojusznikami - nad porozumieniem Windsor ws. Irlandii Północnej” - twierdzi Rishi Sunak.

Jak podkreśla brytyjski premier, pomimo Brexitu, relacje Wielkiej Brytanii z Francją są wciąż istotne, ponieważ kraj ten jest „jednym z najbliższych partnerów, sojuszników i przyjaciół” Zjednoczonego Królestwa. „Cieszę się i czuję się uprzywilejowany, że mogę reprezentować tę relację wraz z Emmanuelem Macronem. Mam nadzieję, że napiszemy nowy rozdział tej relacji. Chcemy pogłębić współpracę w obszarach, gdzie ma to wpływ na nasze dwa kraje i na świat. Oba kraje należą do największych światowych gospodarek, są obecne w świecie w zakresie dyplomatycznym i militarnym” - zaznaczył premier Wielkiej Brytanii.

Brytyjski premier określa kwestię nielegalnej imigracji przez Kanał La Manche jako wspólne wyzwanie. W tym celu, jak twierdzi Rishi Sunak, „rozbicie gangów przestępczych jest kluczowe”. „Taka jest prawda: organizacje przestępcze ułatwiają przemieszczanie osób. Wszyscy chcemy dać schronienie najbardziej narażonym osobom na planecie. Jest to ważne dla mnie i dla wszystkich, jak sądzę. Ale nie możemy tego zapewnić, jeśli musimy radzić sobie z nielegalnym napływem dziesiątek tysięcy osób, które nie są w niebezpieczeństwie. Wyczerpują nasz system i nasze zasoby. To się obecnie dzieje. I dlatego chcę złamać system gangów, które pogrywają z życiem ludzkim. Radząc sobie z tym problemem, będziemy mogli pomóc najbardziej bezbronnym. To jest prawdziwe współczucie, które jest częścią historii naszego kraju” - zaznaczył brytyjski premier. Jednocześnie Rishi Sunak wyraził wdzięczność za pracę francuskich służb, które we współpracy ze służbami brytyjskimi chronią Kanał La Manche przed nielegalną imigracją.

Brytyjski premier wyraził również nadzieję na wzmocnienie współpracy francusko-brytyjskiej w dziedzinie obronności. „Francja jest krajem europejskim, z którym najwięcej współpracujemy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Będziemy o tym oczywiście rozmawiać w ten piątek. Mamy dwie największe armie w Europie, z obecnością na świecie, nasze siły wojskowe prowadziły razem operacje w różnych częściach planety, m.in.w Mali. Francuski prezydent, podobnie jak ja, troszczy się o zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. A ono jest zagrożone przez złe wpływy z różnych części świata, szczególnie na naszym kontynencie po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ważne jest zjednoczenie i wytrzymałość, wspólnie z Francją i Unią Europejską, przeciw tej agresji” - twierdzi Rishi Sunak.

Premier Wielkiej Brytanii deklaruje również chęć współpracy z Francją w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.

