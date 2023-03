Jeszcze w grudniu wydawało się, że jesteście na ostatniej prostej do odblokowania miliardów euro z KPO. Ale znów pojawił się zakręt, tyle że wskutek nieporozumień na naszym, krajowym podwórku, bo prezydent skierował ustawę o SN do TK. Czy nie pogodziliście się już, że tych pieniędzy z KPO po prostu nie będzie w tej kadencji?

Ja cały czas jestem pozytywnie nastawiony, natomiast ciężko mi powiedzieć, kiedy Trybunał się zbierze. Podobnie jak pan prezydent, liczę, że zrobi to jak najszybciej. Mam też nadzieję, że wyrok Trybunału pozwoli nam uruchomić środki z KPO.

Liczy pan, że to się stanie do wakacji?

Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, kiedy prezes TK powoła cały skład.

Co jeśli TK tylko niektóre z tych przepisów uzna za niekonstytucyjne? Mocno skomplikuje to rozmowy z KE?

Nie chcę gdybać. Poczekajmy na wyrok. Mamy ekspertyzy potwierdzające, że ta ustawa jest zgodna z konstytucją. W międzyczasie uruchomiliśmy prefinansowanie przedsięwzięć ujętych KPO przez Polski Fundusz Rozwoju.

Jaką sumę PFR wyda na projekty z KPO do końca tego roku?

PFR jest przygotowany na wydatek rzędu 15 mld zł. To oznacza, że w ramach prefinansowania mamy zabezpieczoną kwotę, która co do zasady odpowiada temu, o co zamierzamy ubiegać się w ramach pierwszego wniosku o płatność z KPO.