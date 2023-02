– Będziemy wspierać Ukrainę aż do pozytywnego zakończenia tej wojny, aż do zwycięstwa nad Rosją – zapewniał Morawiecki. Polska w styczniu zainicjowała powołanie międzynarodowej koalicji na rzecz wysłania Ukraińcom czołgów zachodniej produkcji. Wcześniej przekazaliśmy ok. 200 czołgów poradzieckich. Ukraińscy czołgiści szkolą się już na polskich poligonach, a Morawiecki zapowiedział w Kijowie, że wkrótce nad Dniepr trafi kolejne 60 czołgów PT-91 Twardy. Premier dodał też, że Warszawa jest gotowa do przeszkolenia ukraińskich pilotów z obsługi samolotów F-16, ale zastrzegł, że najpierw potrzebne jest międzynarodowe porozumienie. – Dla nas to trudna sprawa, bo sami czekamy na samoloty. Ale jeśli wśród państw NATO powstanie szeroka koalicja lotnicza, oczywiście się do niej włączymy – dodawał prezydent Andrzej Duda w ubiegłotygodniowej rozmowie z agencją Ukrinform. Z kolei Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina poza Polską prowadzi rozmowy w sprawie szkoleń pilotów z trzema innymi państwami.