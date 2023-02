Marcin Przydacz pytany w poniedziałek w Radiu Zet o rozpoczynającą się we wtorek dwudniową wizytę w Polsce Joe Bidena, podkreślił, że wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpocznie się od oficjalnego powitania, zgodnie z protokołem.

"Następnie druga część to spotkanie w wąskim formacie" - dodał minister. "Od początku umówiliśmy się, że to spotkanie - to pierwsze, najważniejsze, bo przecież prezydent Biden przyjeżdża tutaj na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy, to spotkanie będzie po godz. 13 w Pałacu Prezydenckim" - przekazał Przydacz.

Według niego, w spotkaniu Bidena i Dudy będą obecni także doradcy obu prezydentów ds. polityki zagranicznej. "Po stronie amerykańskiej National Security Advisor, czyli doradca ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan - to jest ta funkcja, którą kiedyś pełnił Zbigniew Brzeziński, po naszej stronie będę towarzyszył prezydentowi ja" - przekazał szef BPM.

Pytany, jak długo może trwać ta rozmowa, odpowiedział, że takie rozmowy "z reguły są przewidziane na kilka-kilkanaście minut". "Ta rozmowa, w cztery oczy, wszystko zależy od prezydentów, to oni są szefami, to oni decydują jak długo chcą rozmawiać" - dodał minister.

Przydacz podkreślił, że po spotkaniu Duda-Biden przewidziane są rozmowy w szerszych delegacjach, czyli prezydenci i kilka osób towarzyszących, ministrowie. "Ale to już prezydenci decydują, która część ma być dłuższa czy krótsza. Są tacy, którzy mają tych tematów w delegacjach więcej niż w cztery oczy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać" - zaznaczył.

Pytany, czy znane jest menu, które będzie obowiązywać podczas spotkania, szef BPM poinformował, że to jest w gestii przygotowań Kancelarii Prezydenta. "Nie jest tu przewidziany jakiś poszerzony lunch czy kolacja. To jest raczej spotkanie robocze. Myślę: kawa, herbata, jakieś dobre, polskie produkty tak, żeby amerykańscy dyplomaci też zobaczyli, co dobrego Polska ma do zaoferowania" - powiedział minister.

Prezydent USA Joe Biden złoży wizytę w Polsce w dniach 21–22 lutego (wtorek–środa). We wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, Joe Biden wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a także - w środę - jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy. (PAP)

