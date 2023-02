Sam Sikorski w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zapewnił, że od momentu, kiedy przestał być ministrem spraw zagranicznych nie rozmawiał ani razu z Ławrowem.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Ozdoba, poseł SP oraz wiceminister klimatu i środowiska, powrócił do doniesień holenderskiego dziennika "NRC", że Sikorski otrzymywał wynagrodzenie 100 tys. dolarów rocznie za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; rozmówcy gazety twierdzą, że zachowanie Sikorskiego "podczas głosowań (w PE) w połączeniu z płatnościami budzi podejrzenia”.

Ozdoba stwierdził, że na konferencji SBY Forum w listopadzie 2022 roku obecny był m.in. szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. "Dowiadujemy się, że w tym samym czasie, kiedy na konferencji przebywa Ławrow, przebywa również były minister SZ Polski, europdeputowany PO Radosław Sikorski. Sikorski otrzymuje (...) 100 tys. dolarów od Emiratów, a potem jedzie na taką konferencję, gdzie jednocześnie - już po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - przebywa Ławrow" - mówił.

"Dlatego składam wniosek do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu zweryfikowania, czy doszło do spotkania Ławrowa z Sikorskim na słynnej już listopadowej konferencji w 2022 roku. Poza tym należy wyjaśnić, czy czasami finansowanie Radosława Sikorskiego nie jest pośrednio rolą Federacji Rosyjskiej" - powiedział Ozdoba.

Jak mówił, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy "Federacja Rosyjska przez to forum Sir Bani Yas w jakiś sposób pośrednio nie ma wpływu czy nie jest udziałowcem - za mało wiemy o tej konferencji, byśmy mogli odciąć jakieś spekulacje". Dodał, że sprawę powinien wyjaśnić Sikorski, ale również organy państwowe - stąd też pismo do ABW.

Sikorski do kwestii konferencji w ZEA i obecności tam Ławrowa odniósł się w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w "Gazecie Wyborczej". "Od razu wyjaśniam: nie ja go zapraszałem, nie byłem tego dnia na konferencji i nie rozmawiałem z nim ani razu od wyjścia z MSZ. Pamiętajmy też, że na tego typu konferencje zaprasza się oficjeli także z krajów autorytarnych, od Chin i Iranu po Azerbejdżan czy Rosję, bo konferencje nie są po to, aby pić herbatkę z przyjaciółmi, lecz aby wysłuchać i zmierzyć się z rywalami i wrogami" - powiedział "GW" były szef MSZ.

Do doniesień holenderskiego dziennika "NRC" Sikorski odniósł się w opublikowanym w ubiegłym tygodniu piśmie skierowanym do redaktora naczelnego gazety. Podkreślił w nim, że "jest zaskoczony tonem i treścią artykułu prasowego na temat jego roli jako członka prestiżowej konferencji Sir Bani Yas Forum" i zaznaczył, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w oświadczeniu majątkowym złożonym w PE.

Sikorski wskazał, że został poproszony o dołączenie do Rady Doradczej Forum w 2017 roku - a więc na dwa lata przed wyborem do PE. "Dlatego uważam za niesprawiedliwe i niewłaściwe łączenie tej prestiżowej roli z moją działalnością posła do PE. Oświadczam niniejszym, że na moje głosowania w PE w żaden sposób nie wpływa działalność zewnętrzna" - podkreślił. W poniedziałek we wpisie na Twitterze Sikorski napisał, że "okazuje się, że we wszystkich trzech głosowaniach w parlamencie europejskim, w których pojawiały się ZEA PiS głosował identycznie z grupą EPP, czyli tak jak on".

Od 10 lutego CBA prowadzi kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym złożonych Sikorskiego w latach 2019-2022 w związku z wykonywaniem przez niego mandatu posła do PE. Kontrola ma się zakończyć w maju, ale może zostać przedłużona o kolejne pół roku.

Sam Sikorski w jednym z wpisów na Twitterze podkreślił, że jego "dodatkowe dochody są skrupulatnie zadeklarowane w oświadczeniu majątkowym na stronach Sejmu RP". W opublikowanych na tej stronie oświadczeniach majątkowych Sikorskiego za lata: 2019, 2020, 2021 w rubryce dotyczącej innych dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo zajęć, wpisane jest, że jako członek Rady Doradczej konferencji Sir Bani Yas Forum, w każdym z tych lat otrzymał 100 tys. dolarów. (PAP)(PAP)