Szef MRiT pytany, kiedy zostanie skierowany do konsultacji projekt przepisów wprowadzających niskooprocentowane kredyty mieszkaniowe z dopłatą państwa, tzw. „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, poinformował, że projekt uzyskał wpis do wykazu prac rządu. "Poddajemy go za chwilę konsultacjom. Zakładamy, że w tym tygodniu, a najpóźniej w kolejnym będzie pokazany" – oznajmił Buda.

Reklama

Dodał, że założenia projektu nie zmieniły się od czasu ich ogłoszenia, zostały wprowadzone jedynie „drobne korekty techniczne”. Zapewnił, że planowany termin wejścia w życie przepisów, czyli 1 lipca br., zostanie utrzymany. "Zakładam, że jeszcze w lutym projekt zostanie skierowany do Sejmu" - powiedział Waldemar Buda.

Zgodnie z zapowiedziami program Pierwsze mieszkanie będzie się składać z części kredytowej i oszczędnościowej. "Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Reklama

Konto mieszkaniowe będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania lub w niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką dzieci. Okres oszczędzania na koncie ma wynosić od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) mają gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia ma być równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - wybierany ma być wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki. (PAP)

kmz/ mmu/