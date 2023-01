Choć instytucja wciąż działa, w ostatnim czasie odeszło z niej ok. 20 z 70 pracowników. To efekt projektu ustawy, który przewiduje likwidację RCB, a który od pół roku nie może trafić do Sejmu.

– Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej koncentruje się na sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym, z sytuacją ludności cywilnej w przypadkach ekstremalnych – mówił Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji w czerwcu. Od tego czasu minęło ponad pół roku, a dokument wciąż nie trafił do Sejmu. – Projekt stanął już na Komitecie Stałym Rady Ministrów, były uwagi, jest opiniowany i wkrótce ponownie trafi na Komitet Stały – informuje wiceminister MSWiA Maciej Wąsik.