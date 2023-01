W środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów miał być projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Jak powiedział po spotkaniu rzecznik rządu, "pomiędzy Solidarną Polską a pozostałą częścią klubu parlamentarnego jest pewnego rodzaju niezgodność, co do kwestii związanych z ustawą, która otwiera drogi do środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy". "Dzisiaj te różnice zdań: zarówno w kwestii legislacyjnej, czysto prawnej, ale w kwestiach też ekonomicznych, zostały przez obie strony przedstawione" - dodał.

Poinformował także, że "premier Mateusz Morawiecki oraz szef Kancelarii Premiera (Marek Kuchciński), szef klubu parlamentarnego (Ryszard Terlecki) wskazali na to, że środki z Krajowego Planu Odbudowy są niezwykle istotne w kontekście wszelkich ryzyk geopolitycznych, ryzyk związanych z sytuacją na rynkach finansowych".

"Zależy nam, żeby ta ustawa i prace nad nią były kontynuowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu i z takim zamiarem dalej idziemy" - powiedział Piotr Müller.

Najbliższe posiedzenie Sejmu jest zaplanowane w dniach 11-13 stycznia. (PAP)

autorzy: Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski

