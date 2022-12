Umowę o przekazaniu wsparcia finansowego podpisały Ambasada Republiki Federalnej Niemiec oraz Muzeum Warszawy.

"Podtrzymywanie pamięci o ofiarach Powstania Warszawskiego, które wybuchło, stawiając opór okupacji niemieckiej, jest sprawą ważną zarówno dla rządu federalnego, jak i dla mnie osobiście. Dzięki nowej Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy upamiętnienie ofiar ma imponujący wymiar. Cieszę się, że mogę dziś podpisać umowę o finansowym wsparciu przez Niemcy instalacji artystycznej w Izbie Pamięci, które minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock obiecała pani Wandzie Traczyk-Stawskiej w październiku podczas swojej wizyty w Warszawie" – powiedział ambasador Republiki Federalnej Niemiec Thomas Bagger.

Za wsparcie podziękował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Dziękuję za finansowe wsparcie przekazane przez niemiecką Ambasadę. Dzięki tym funduszom działająca już ponad 2 miesiące Izba Pamięci wzbogaci się o nową instalację. Do jej oglądania będziemy mogli zaprosić mieszkańców pod koniec przyszłego roku. Tymczasem zachęcam wszystkich do tego, by odwiedzić to miejsce-symbol, ważne dla historii stolicy, już teraz" – powiedział Trzaskowski. "Jednocześnie po raz kolejny chciałbym podziękować inicjatorce powstania Izby Pamięci, pani Wandzie Traczyk-Stawskiej. Bez Pani determinacji ta inwestycja nie mogłaby się udać" – dodał.

"Bardzo bym chciała i życzę tego całemu światu, by nigdy więcej nie było wojny. Wojna jest najgorszym złem, jakie spotyka ludzkość. A każdy człowiek ma prawo żyć w pokoju i dobrobycie. Takie przesłanie niesie ze sobą też Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy" – powiedział przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy Wanda Traczyk-Stawska.

Dzięki donacji ze strony niemieckiego MSZ w Izbie Pamięci powstanie instalacja artysty, teoretyka, pedagoga o międzynarodowej sławie – Krzysztofa Wodiczki. "Jego widowiskowe dzieła audiowizualne prezentowane były na całym świecie. W swojej twórczości odnosi się do zagadnień związanych z traumą historyczną i polityką oraz indywidualną i zbiorową pamięcią. Praca, która zostanie zaprezentowana w naszym oddziale na Woli, będzie kolejną, która odnosi się do debat antywojennych artysty" – powiedziała wicedyrektorka Muzeum Warszawy Anna Duńczyk-Szulc.

Instalację Krzysztofa Wodiczki będzie można oglądać już jesienią przyszłego roku w Sali Świadectw w Izbie Pamięci.

Izba Pamięci powstała dzięki działaniom Wandy Traczyk-Stawskiej i Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Miejsce to składa się z dwóch pawilonów i Muru Pamięci, na którym znajduje się 93240 mosiężnych tabliczek z nazwiskami 62 tysięcy zidentyfikowanych osób. Na pozostałych, pustych, sukcesywnie dopisywane będą nazwiska poległych. Każdy może wesprzeć proces identyfikacji ofiar i uzupełniania brakujących nazwisk na Murze Pamięci. Na adres: murpamieci@muzeumwarszawy.pl można zgłaszać dane poległych.(PAP)