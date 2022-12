Ewentualne uchwalenie ustawy wiatrakowej będzie dla Ziobry o tyle kłopotliwe, że blokada pieniędzy z KPO zacznie wisieć wyłącznie na kwestii sądów. Zresztą Mateusz Morawiecki już szykuje pod to grunt, pozwalając sobie na – rzadko spotykaną w jego wykonaniu – ostrą krytykę dokonań koalicjanta. „Większego chaosu i kłopotów, niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy (...). Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany” – stwierdził Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”. Pytanie, czy jeśli to przekonanie się utrwali w opinii publicznej, to czy nie uruchomi to zupełnie nowego scenariusza – że pora Ziobry się pozbyć, odblokować pieniądze z KPO i wykorzystać ten sukces potrzeby kampanii. A potem ewentualnie ściągnąć ziobrystów z powrotem, tylko na innych zasadach, które narzuci im PiS.