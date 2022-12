Podczas wtorkowej konferencji prasowej szef MS podkreślił, że dzięki opracowanym w jego resorcie przepisom dotyczącym przeciwdziałaniu przemocy domowej, "Polska zalicza się do wąskiego grona europejskich państw, które gwarantują najwyższy standard ochrony głównie kobietom i dzieciom w związku z przemocą domową".

"Myślę, że te zmiany ustawowe, które wprowadził nasz rząd, przygotowane w MS, są najlepszą odpowiedzią na zarzuty rozmaitych środowisk lewicowych, opozycji, które podają w wątpliwość troskę naszego rządu o los polskich kobiet" - ocenił Ziobro.

"My w przeciwieństwie do naszych krytyków nie wygłaszamy głośnych haseł, ale wprowadzamy realne zmiany, które w konkretnych sytuacjach związanych ze stosowaniem przemocy poprawiają o lata świetlne los kobiet i dzieci, które dotknięte są tego rodzaju sytuacjami" - dodał.

Ziobro zwrócił uwagę, że przed wprowadzeniem zmian średni czas oczekiwania na usunięcie z domu sprawcy przemocy domowej trwało ok. pół roku, a teraz jest to czynność zabierająca ok godziny.

"To są rozwiązania, które zrewolucjonizowały realną ochronę dla kobiet i dzieci, które są poddane przemocy (domowej - PAP) w naszym kraju" - ocenił. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Edyta Roś

