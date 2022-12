"Przepisy, o których pan mówi dotyczą szerszego spektrum. Przede wszystkim chcemy uregulować rynek medialny w taki sposób, aby np. abonenci kablówek, telewizji satelitarnych nie byli zmuszani do tego, aby np. kupować całe pakiety telewizyjne w stacjach" – powiedział Müller na poniedziałkowej konferencji prasowej. Według niego teraz jest tak, że jeśli ktoś chce kupić w telewizji kablowej lub satelitarnej jakiś jeden kanał, "to dostawca nas zmusza, żebyśmy kupili cały pakiet, zapłacili bardzo dużo i nie możemy wybrać pojedynczego kanału". "To jest główny powód, dla którego jest przyjmowana ta ustawa" – zaznaczył rzecznik.

Müller przypomniał, że na bazie aktualnie obowiązujących przepisów media publiczne w Polsce są współfinansowane z budżetu państwa i z abonamentu radiowo-telewizyjnego. "W związku z tym chcemy wprowadzić przepisy, które będą zobowiązywały dostawców telewizji, aby wszystkie kanały np. telewizji regionalnych były dostarczane też do obywateli" – powiedział rzecznik.

"Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dodatkowo może też, podobnie jak to miało miejsce dotychczas, wskazać, które inne kanały - na bazie konsultacji społecznych - będą miały podobne wymogi, czyli które będą musiały być obowiązkowo też podawane w ramach usług kablowych czy satelitarnych" – powiedział rzecznik.

Zaznaczył, że każdy będzie mógł wybrać na pilocie ten kanał, który będzie chciał. "My tyko chcemy, aby dostęp do telewizji publicznej, czyli opłacanej z budżetu państwa, współfinansowanej z abonamentu radiowo-telewizyjnego był możliwy też za pomocą platform satelitarnych i kablówek, bo i tak jest dostępny na multipleksie, choć nie w całym zakresie, a szkoda by było, gdyby np. obywatele nie mogli skorzystać z takich kanałów jak TVP Kultura czy TVP Sport"– powiedział Müller. (PAP)