We wtorek po pilnej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch polskich obywateli. Rzecznik rządu poinformował, też, że zostanie zweryfikowane, czy zachodzą przesłanki, by uruchomić procedury wynikające z art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego.

Kumoch poinformował, że odbyły się konsultacje telefoniczne prezydenta Andrzeja Dudy i Sekretarza Generalnego NATO Jensa Stoltenberga.

Także Stoltenberg przekazał na Twitterze o swojej rozmowie z prezydentem Dudą.

"NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy ściśle się konsultują. Ważne, aby wszystkie fakty zostały ustalone" - napisał sekretarz generalny NATO.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował również, że prezydent Duda rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

