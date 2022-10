"Wojsko Polskie rośnie w siłę! Kiedy cały świat z uznaniem patrzy na rozwój Sił Zbrojnych w Polsce, opozycja dziwi się czemu kupujemy tak dużo, zarzuca nam megalomanię i zapowiada zrywanie kontraktów zbrojeniowych. Trudno o bardziej prorosyjską postawę" - napisał w sobotę na Twitterze wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Reklama

Wcześniej szef MON wziął udział w uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej w Suwałkach. "Nie dopuścimy do tego poprzez to, że będziemy rozwijać jednostki wojskowe, takie jak 14. Pułk Przeciwpancerny w Suwałkach. Nie dopuścimy do tego poprzez to, że będziemy uzbrajać Wojsko Polskie w nowoczesną broń" - mówił podczas uroczystości.

Dodał, że do 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach trafi nowoczesny sprzęt. "To będzie pierwsza jednostka Wojska Polskiego, do której trafi sprzęt nazywany Ottokar Brzoza. Będą to niszczyciele czołgów" - powiedział.

Reklama

Szef MON zaznaczył, że tak jak w Suwałkach również w 36 innych miejscowościach na terenie całego kraju 3,2 tys. żołnierzy złożyło, składa, lub niebawem złoży przysięgę wojskową. Dodał, że trzy czwarte spośród nich zostaje na kursie specjalistycznym i będzie zawodowymi żołnierzami Wojska Polskiego. Pozostali - jak mówił - będą żołnierzami WOT albo rezerwistami.

W Suwałkach przysięgę złożyło 51 nowych żołnierzy. Jeden z nich Mateusz Smykowski powiedział, że "to wielki zaszczyt" wypowiedzenia słów roty przysięgi wojskowej na sztandar. "Wiemy, że otwiera się przed nami nowy etap naszego żołnierskiego życia. Zapewniamy, że będziemy wiernie i z honorem służyć narodowi polskiemu" – dodał.

Minister powiedział, że wszyscy, którzy złożyli przysięgę są dobrze przeszkoleni. "Wszyscy wiedzą jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Wszyscy wiedzą co należy zrobić, żeby bronić ojczyzny, gdyby była taka potrzeba" – podkreślił Błaszczak.

Błaszczak podkreślił też, że za rządu PO-PSL pułk w Suwałkach został zlikwidowany. "Trzy lata temu odbudowaliśmy tutaj wojsko. Jest 14. Puk przeciwpancerny, a żołnierze złożyli przysięgę z dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej" – mówił minister. (PAP)