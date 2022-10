Jednym z pierwszych samorządów w Polsce, które odpowiedziały na propozycję rządu odnośnie dystrybucji węgla mieszkańcom po korzystnych cenach był mazowiecki Otwock.

"Jest to konkretna pomoc w czasach kryzysu energetycznego spowodowanego wojną w Ukrainie i wzrostem inflacji" - czytamy na stronie urzędu miasta. Prezydent Jarosław Margielski powiedział, że w Otwocku jest blisko 5 tys. palenisk opalanych paliwem stałym.

"W związku z tym działania rozpoczęliśmy niezwłocznie" - przekazał. Od pierwszych dni października mieszkańcy miasta mogą zaopatrzyć się w tańszy opał. Węgiel jest na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ulicy Kraszewskiego 1. Klasa orzech kosztuje 2900 zł za tonę, a ekogroszek - 2950 zł.

Teraz ma być jeszcze taniej, procedowana w parlamencie ustawa przewiduje, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Spółkami, które mogą sprzedawać węgiel samorządom po cenach preferencyjnych, są PGE Paliwa i Węglokoks.

Zainteresowanych gmin przybywa z dnia na dzień, choć są też takie - przede wszystkim wielkomiejskie - które nie chcą skorzystać z takiej możliwości.

Z kolei samorząd wielkopolskiej Piły najpierw poprosił mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli zrobić rozeznanie w zakresie zapotrzebowania na zakup węgla. Jej wyniki będą podstawą do ewentualnego złożenia zamówienia. W komunikacie pilskiego magistratu podano, że samorząd nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk (woj. wielkopolskie) Paweł Adam poinformował, że tamtejszy samorząd złożył u wojewody ilościowe zapotrzebowanie na węgiel. "W celu zminimalizowania kosztów dystrybucji węgla, tj. kosztów transportu i składowania, będziemy organizować sprzedaż węgla przy współpracy z lokalnym podmiotem, który na co dzień świadczy tego typu działalność i jest do tego przygotowany" – podał Paweł Adam.

Urząd Gminy Dopiewo w Wielkopolsce podał, że prowadzi wstępne rozeznanie na temat zapotrzebowania na węgiel kamienny. Prosi osoby, które odebrały dodatek węglowy, a obecnie są zainteresowane zakupem węgla o wypełnienie oświadczenia.

Wielkopolskie Leszno wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej przygotowało już ofertę sprzedaży węgla; węgiel w MPEC mieszkańcy kupują już od kilku dni.

"Zaangażowaliśmy się w działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom indywidualnym opału na zimę. W trybie pilnym podjęliśmy decyzję, w jaki sposób prowadzić sprzedaż węgla, przede wszystkim jak zapewnić dostępność i jakość" – poinformował prezes MPEC Leszno Bartosz Rzeźniczak.

Aby kupić węgiel, trzeba być mieszkańcem Leszna, a także posiadać zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na terenie MPEC dostępny jest orzech II w cenie 2550 zł brutto za tonę oraz ekogroszek w cenie 2600 zł brutto za tonę. Koszty transportu nie są wliczone w cenę sprzedaży.

Natomiast samorząd Poznania poinformował, że na razie nie będzie prowadził dystrybucji węgla. Prezydent Jacek Jaśkowiak podkreślił, że samorząd "to nie hurtownia cukru czy skład węgla".

"Jako miasto nie przejmiemy obowiązku dystrybucji opału, który chce narzucić nam rząd, próbując obarczyć nas winą za swoją spodziewaną spektakularną porażkę" – podał prezydent Poznania.

Poznański magistrat podał w środę, że "dla dobra poznaniaków i poznanianek miasto pozostawi dystrybucję węgla w rękach firm, które się w tym wyspecjalizowały i są w stanie zrobić to lepiej niż samorząd". Władze miasta zapewniły, że nikt w Poznaniu nie zostanie bez wsparcia; mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej będą mogli skorzystać z pomocy poznańskiego MOPR.

W Podlaskiem niektóre gminy m.in. Tykocin, Choroszcz, Korycin, Suwałki, Kolno czy Zambrów, do których dotarła PAP, na razie zbierają od mieszkańców zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla wstępne deklaracje. Rozwiązania, jakie przyjęto to m.in. zgłoszenia telefoniczne, mailowe lub też osobiste złożenie deklaracji w urzędzie gminy.

Gmina Tykocin uruchomiła specjalny adres mailowy i telefon, pod który mogą się zgłaszać zainteresowani zakupem węgla mieszkańcy. Dane podane są w mediach społecznościowych gminy. W wiadomości wysłanej do gminy powinny być zawarte informacje określające szacunkową liczbę ton węgla oraz jaki rodzaj węgla to ma być. Gmina chce w ten sposób ustalić wstępne zainteresowanie zakupem węgla.

"Na podstawie obecnie wstępnie zgłoszonego, szacunkowego zapotrzebowania, będziemy mogli dokonać wstępnej analizy potrzeb naszych mieszkańców i dokonać zakupu węgla" – wyjaśnił cytowany na stronie urzędu gminy burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Pokreślił, że obecne działania "to jedynie działania diagnostyczne i przygotowawcze, które mają na celu jedynie dokonanie wstępnej analizy zapotrzebowania". Dodał, że gdy ustawa wejdzie w życie, zainteresowani kupnem węgla będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku.

Na Podkarpaciu trwa szacowanie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla. "Zdecydowana większość gmin deklaruje chęć przyłączenia się do dystrybucji węgla na zasadach określonych przez polski rząd" - powiedział rzecznik wojewody podkarpackiego Michał Mielniczuk.

W czwartek przed południem taki zamiar wyraziło blisko 150 samorządów spośród 160 gmin w woj. podkarpackim.

Jak zaznaczył wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, samorząd "zbiera wstępne zapotrzebowanie od mieszkańców". "Każdy mieszkaniec, który zadzwoni dostaje informacje, na jakim jest etapie procedowanie sprawy. Może złożyć wniosek, który da nam informacje jak duże będzie zapotrzebowanie" - wyjaśnił wójt Piękoś.

W gminie Jasło akcja trwa od poniedziałku, złożono ok. 40 wniosków. Spodziewamy się - dodał wójt - "że będzie ich więcej". "Złożyliśmy u pani wojewody zapewnienie, że będziemy ten węgiel sprzedawać. Czekamy na końcowe rozstrzygnięcia legislacyjne" - mówił.

Dystrybucję węgla gmina zamierza przeprowadzić poprzez umowę z firmą zewnętrzną. Gmina Jasło liczy 18,5 tys. mieszkańców; ponad 2 tys. gospodarstw opalanych jest węglem. W regionie podobne zapotrzebowania zbierają także m.in. samorządy Rzeszowa, Sanoka, Miejsca Piastowego, Lubeni, czy Skołyszyna.

W gminach powiatu tatrzańskiego każdy samorząd prowadzi rozeznanie, ile węgla będą potrzebowali mieszkańcy. W gminie Kościelisko chętni na zakup węgla po preferencyjnych cenach mogli wstępnie zgłaszać swoje zapotrzebowanie do wtorku. Jak przekazał PAP wójt Kościeliska Roman Krupa, złożono 626 deklaracji na niemal tysiąc ton węgla i ekogroszku. Podobną ankietę prowadzi gmina Bukowina Tatrzańska, tam osoby zainteresowane zakupem proszone są o telefoniczne zgłoszenia zapotrzebowania do 18 listopada. W Zakopanem takie rozeznanie czynią urzędnicy.

"Na dzień dzisiejszy nie wypracowaliśmy porozumienia wszystkich gmin tatrzańskich o wspólnym zakupie węgla, ale temat nie został zamknięty. Robimy rozeznanie, czy przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą węgla będą zainteresowane współpracą z miastem przy dystrybucji, czy będziemy to organizować sami" – powiedział PAP burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.

W niektórych gminach dystrybucję węgla dla mieszkańców zlecono już miejskim spółkom.

W gminie Trzebnica na Dolnym Śląsku sprzedażą węgla zajmuje się gminna spółka komunalna "Ergo", do której mieszkańcy składają wnioski dotyczące zakupu. Obowiązuje limit do 2 ton na jedno gospodarstwo domowe.

Węgiel będzie składowany na terenach gminnych m.in. gruntach oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci. Gmina zadeklarowała, że będzie chciała sprowadzić w pierwszej partii około 300 ton.

"Jako gmina mamy obowiązek i możliwości, by pomagać ludziom. I tak to traktuję. Szczególnie chcemy pomóc w zakupie węgla osobom starszym, bo im będzie trudniej uczynić to we własnym zakresie" - powiedział PAP burmistrz Trzebnicy Marek Długozima.

Burmistrz Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie) Wojciech Iwaszkiewicz powiedział PAP, że na jego terenie dystrybucja węgla dla mieszkańców będzie prowadzona przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

"Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że przedsiębiorstwo jest w 100 proc. spółką miejską. Jest tam plac, wagi - infrastruktura, która jest potrzebna do takiej sprzedaży. Szacujemy, że będzie potrzebnych ok. 1 tys. ton węgla różnych frakcji. Na terenie gminy jest 841 pieców"- podał burmistrz Iwaszkiewicz.

Z kolei Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. od wtorku do piątku (25 do 28 października br.) telefonicznie przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych kupnem węgla.

"Na podstawie zgłoszeń zostanie sporządzona lista osób z pierwszeństwem dokonania zakupu preferencyjnego. Chodzi o węgiel importowany przez spółki Skarbu Państwa, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zainteresowanych jego nabyciem w ramach zakupu preferencyjnego, na okres do 31 grudnia 2022 r." - informują urzędnicy.

Uprawnionymi do zakupu węgla za pośrednictwem samorządu są osoby zamieszkujące na terenie miasta, spełniające warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Podobnie jest w Zielonej Górze. Zainteresowani węglem powinni dodzwonić się do magistratu do końca tygodnia. Osobami uprawnionymi do zakupu węgla za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. są osoby mieszkające w Zielonej Górze, które złożyły wniosek o przyznaniu dodatku węglowego. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie sporządzona lista osób uprawnionych do zakupu węgla.(PAP)