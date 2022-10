Reklama

Rząd przygotowuje się na kolejną falę uchodźców z Ukrainy, a także chce mieć pełniejszą kontrolę nad tymi, którzy już są w Polsce. W tym celu proponuje nowelizację specustawy ukraińskiej.

Reklama

Obowiązkowy numer PESEL

Projekt przewiduje m.in. nałożenie na obywateli Ukrainy obowiązku uzyskania numeru PESEL. Dotychczas otrzymało go już 1,4 mln Ukraińców. To sporo, jednak nie wszyscy, którzy mieszkają w Polsce, zdecydowali się na jego wyrobienie. Zgodnie z projektem uchodźcy na złożenie wniosku o PESEL będą mieli 30 dni. MSWiA proponuje też wprowadzenie rozwiązań, które mają ułatwić przekraczanie granicy, co rozwiązać ma problemy osób, które są zmuszone wyjechać z Polski na kilka dni, np. w sprawach rodzinnych czy zawodowych i mają trudności z ponownym wjazdem.

Dopłata do zakwaterowania i wyżywienia

W projekcie wskazane jest ponadto, że uchodźcy będą partycypować w kosztach utrzymania w ramach zakwaterowania zbiorowego. Ma to ich zaktywizować. Zgodnie z nowymi przepisami Ukraińcy, których pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy (nie więcej niż 40 zł dziennie), a ci, którzy będą mieszkać powyżej 180 dni – 75 proc. kosztów (maksymalnie 60 zł dziennie). Obowiązek ten nie obejmie jednak osób, które np. z racji niepełnosprawności, wieku, trudnej sytuacji życiowej, ciąży lub konieczności opieki nad dziećmi nie są w stanie podjąć pracy i przynajmniej częściowo uczestniczyć w kosztach zakwaterowania lub wyżywienia. Kryteria, które pozwolą na zwolnienie z opłat, są więc ujęte bardzo szeroko.