Grabiec został zapytany w czwartek w Radiu Plus o opublikowany przez działaczkę stowarzyszenia Lambda Monikę Tichy zapis jej rzekomej rozmowy z Donaldem Tuskiem, który miał ją zapewnić, że wprowadzi małżeństwa jednopłciowe tuż po wyborach.

Reklama

"Ja nie byłem uczestnikiem tej rozmowy, ale zdaje się, że w tych wpisach nie ma mowy o małżeństwach jednopłciowych. Pan przewodniczący Tusk wielokrotnie podkreślał, że kwestia związków partnerskich jest jedną z pierwszych decyzji - jeśli chodzi o Platformę. Setki tysięcy ludzi czekają na możliwość normalnego życia bez bycia napiętnowanym, bez utrudniania im życia właśnie poprzez zawarcie związku partnerskiego i nie ulega wątpliwości, że to zostanie wprowadzone. Nie sądzę, żeby ktoś pytał o małżeństwa" - odpowiedział Grabiec.

Jak mówił, "tam się chyba pojawia słowo ślub z tego, co rozmawialiśmy, a słowo ślub to jest potoczna nazwa dla związku, czy ktoś nazywa ślubem związek małżeński, czy nazywa związek partnerski".

Reklama

Na uwagę, że ślub jest jednak wiązany z małżeństwem Grabiec odparł: "Bo, do tej pory nie mieliśmy związków". "To jest nazwa potoczna, obyczajowa, nieistotne jak ludzie to nazwą, ważne żeby byli szczęśliwi. W sensie urzędowym, formalnym, prawnym, to jest związek partnerski, który jest elementem naszego programu" - powiedział rzecznik PO. (PAP)

autor: Edyta Roś