Z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny wynika, że w I półroczu tego roku wypłacono 1957 świadczeń. W porównaniu z tym samym okresem 2021 r. spadek wyniósł niemal 5 proc. Ubiegły rok z kolei upłynął pod znakiem znacznej zwyżki składanych wniosków w stosunku do 2020 r. (4180, czyli o 7,3 proc. więcej). Było to jednak pierwsze 12 miesięcy obowiązywania nowych przepisów po wyroku TK w sprawie aborcji. Warto przy tym zaznaczyć, że liczba urodzeń dzieci sukcesywnie w tym czasie spadała. Między 2017 a 2019 r. o 3,4 proc. rocznie, w 2020 r. już o 5,2 proc., by w roku ubiegłym wynieść 6,7 proc.