Sobolewski pytany w Polskim Radiu 24, kiedy dojdzie do powołania b. marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego na ministra i szefa KPRM zaznaczył, że jest to pytanie do premiera, ale - jak dodał - do powołania powinno dojść w tym tygodniu. "Z tego co wiem, to na pewno w tym tygodniu. Prawdopodobnie będzie to w dniu jutrzejszym, zostanie powołany na ministra w kancelari premiera i jednocześnie szefa kancelarii premiera" - mówił Sobolewski.

Pytany o ewentualne kolejne zmiany w rządzie przywołał wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskie, który deklarował, że nie będzie zmian na stanowisku premiera.

"Natomiast każdy z nas będąc w polityce, obejmując jakieś stanowisko, będąc powołanym na jakieś stanowisko jednocześnie oddaje się do dyspozycji. Zmiany są naturalnym elementem polityki i nikt nie może być przywiązany do swojego stanowiska, nikomu nie jest dany abonament na to stanowisko" - powiedział Sobolewski.

Jak dodał, to czy będą jakieś zmiany w rządzie będzie zależało również od sytuacji "jaką będziemy mieli, z czym będziemy się mierzyć, jakie będą skutki tych naszych zmagać". "Dlatego można powiedzieć: nikt nie zna dnia ani godziny" - przyznał polityk PiS. (PAP)

autor: Rafał Białkowski