W czwartek sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała propozycje zmian przeznaczenia pieniędzy z rezerw celowych budżetu państwa - pozytywnie zaopiniowała przedstawione wnioski.

Największą zmianę zaproponował Minister Infrastruktury, który wnioskował o przekazanie 245 mln zł z rezerwy przeznaczonej na budowę systemu ochrony przeciwpożarowej w dorzeczu Odry i Wisły na realizację zadań statutowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Kolejna zmiana, tym razem dokonywana na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, dotyczyła kwoty 100 mln zł. Mają one zostać przeznaczone na inwestycje dokonywane przez podmioty niebędące częścią sektora finansów publicznych, które prowadzą szkoły i przedszkola. Jak wyjaśniono w trakcie obrad komisji, po zmianie przeznaczenia tych środków resort edukacji będzie mógł ogłosić konkursy i wyłonić inwestycje, na które mogą zostać przekazane środki. Przedstawiciele MEiN tłumaczyli, że podmioty prowadzące szkoły i przedszkola nie mogą liczyć na wsparcie w inwestycjach w ramach Polskiego Ładu, podczas gdy samorządy z tego źródła uzyskały ponad 5 mld zł na edukację.

Kolejna zmiana, tym razem wnioskowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, dotyczyła 38,7 mln zł. Środki te mają zostać przeznaczone na podniesienie kapitału Holding KW Sp. z o.o. Spółka Holding KW zajmuje się m.in. obsługą przedsiębiorstw górniczych w zakresie zagospodarowania odpadów pogórniczych. Pieniądze z podniesienia kapitału mają zostać przeznaczone na budowę instalacji odzyskiwania węgla z hałd kopalnianych. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawicieli MAP, całość inwestycji budowy tej instalacji to 44 mln zł, jednak część pieniędzy spółka ma dołożyć z własnych środków. Budowa ma potrwać ok. 10 miesięcy a po uruchomieniu instalacja ma umożliwić odzyskiwanie ok. 1,05 mln ton węgla z hałd.

Ponadto komisja zgodziła się na zmiany w tegorocznym planie finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W efekcie zmian dochody i wydatki Centrum zostały podniesione o ok. 31 mln zł, głównie poprzez zmiany w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. (PAP)

autor: Marek Siudaj

