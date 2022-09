W niedzielę w Warszawie trwa Kongres Europa 2050, który otworzy 4-dniowy Szczyt Renew Europe i Polski 2050 Szymona Hołowni.

"Nie ma lepszego momentu, by odnowić Europę, jak ten, w którym dzisiaj się znaleźliśmy. To najlepszy moment, by odnowić Europę" - przekonywał Hołownia w trakcie swego przemówienia.

Nawiązał jednocześnie do sytuacji w Ukrainie i podkreślał, że to najważniejszy moment w historii Europy od wielu lat. "Z lekcji, którą zafundował nam Putin - brutalnej, bezwzględnej - musimy wyciągnąć dokładnie te same wnioski, jakie Europa wyciągnęła po tym, kiedy brutalną i bezwzględną lekcję zafundował jej osiemdziesiąt parę lat temu Hitler" - powiedział. Podkreślał, że stoimy przed dokładnie takim samym wyzwaniem.

Mówił również, że jako Polacy nie musimy aspirować do bycia Europejczykami, ponieważ "jesteśmy Europą". "My, Polska, nie jesteśmy w Unii Europejskiej, my jesteśmy Unią Europejską" - podkreślał. Zaznaczył, że współtworzymy Europę i mamy na nią wpływ. "Polska jest nierozłączną częścią Europy" - dodał. (PAP)

Stéphane Séjourne, przewodniczący Renew Europe, a także partii Renaissance Emmanuela Macrona, mówił podczas swego wystąpienia, że przyjechał do Warszawy z czterema przekonaniami. Pierwszym jest to, że Polacy kochają Europę, a drugim - że Europa potrzebuje Polski. Dodał, że jest też przekonany, że Europa może jeszcze wiele zrobić dla Polski w najbliższych miesiącach i latach. "I najważniejsza rzecz - to, że Europa jest też po to, żeby budować przyszłość naszych państw i narodów" - dodał.

"To są cztery proste przeświadczenia, które są dla nas wszystkich wspólne dlatego, że zbyt wiele sił politycznych wykorzystuje Europę jako kozła ofiarnego: manipulują, kłamią, uważają, że Europa jest odpowiedzialna całe zło" - mówił. Zaznaczył, że przed tym zjawiskiem politycznym nie została oszczędzona także Francja.

"Jesteśmy przy waszym boku, Europa jest zbyt ważnym projektem, żeby osoby niekompetentne mogły przejąć nad nią kontrolę" - zwrócił się do polskich polityków. Wskazał, że w ostatnim czasie w Europie było wiele elementów solidarnościowych, jak chociażby wspólne zamówienie dotyczące szczepionek, które były dystrybuowane w całej Europie.

Jak mówił, wszyscy Europejczycy budowali również wspólny plan odbudowy. "Renew Europe zawsze będzie walczyła niestrudzenie, żeby Polacy - bezpośrednio i jak najszybciej - korzystali z pieniędzy z Funduszu Odbudowy" - zdeklarował. Zastrzegł przy tym, że nie dotyczy to "rządu konserwatywnego, który posługuje się manipulacją, szantażem, obelgami, zamiast przeprowadzać reformy i szanować zobowiązania europejskie"

"A więc owszem, naciskamy - naciskamy zarówno na to, żeby rząd konserwatywny wypełniał swoje zobowiązania, ale (również) żeby Polska i Polacy mogli skorzystać z tego historycznego planu inwestycyjnego" - dodał. (PAP)

Autor: Daria Kania

dka/ pad/