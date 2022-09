Ursula Von der Leyen podczas debaty na amerykańskim uniwersytecie Princeton w czwartek została zapytana o wybory parlamentarne we Włoszech także w kontekście tego, że - jak zauważono - wśród kandydatów są politycy "bliscy" Władimira Putina.

"Zobaczymy wynik głosowania we Włoszech. Były też wybory w Szwecji. Jeśli sprawy pójdą w trudnym kierunku, mamy narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier" - odpowiedziała szefowa KE, cytowana przez agencję Ansa. Dodała także: "Moje podejście jest takie, że pracujemy z każdym demokratycznym rządem, gotowym pracować z nami". Szefowa KE pytana w trakcie debaty o pieniądze dla Polski z krajowego planu odbudowy oświadczyła, że Polska nie dostanie tych środków, jeśli nie przywróci niezależności sądownictwa.

Rzecznik PiS pytany przez PAP o wypowiedzi przewodniczącej KE ocenił, że są one "skandaliczne i równocześnie obnażają hipokryzję jej i instytucji europejskich". "Jej wystąpienie pełne było pięknych słów na temat demokracji, ale kiedy przyszło co do czego, to okazuje się, że von der Leyen otwarcie próbuje wpływać na demokratyczne procesy w demokratycznym państwie, sugerując, że jeśli nie spodoba się jej wybór Włochów, to będą użyte – jak to określiła – odpowiednie narzędzia" - powiedział Fogiel.

"To zresztą dokładnie ten sam antydemokratyczny punkt widzenia, który prezentuje polska opozycja. Obserwujemy to już przecież od wyborów w 2015 r. Wyznają zasadę, że demokracja jest świetna pod warunkiem, że wygrywają nasi. Jasno widać, że jest to środowisko, które kompletnie nie uwewnętrzniło zasad demokracji, nie rozumie na czym ona polega. Uważają ją tylko za fasadę, która ma legitymizować ich własne rządy, a tak naprawdę wybór obywateli mają za nic, nie liczą się z nim" – mówił polityk PiS.

Zdaniem Fogla szefowa KE tymi wypowiedziami "odkryła karty i dała dowód na to, co my jako PiS mówimy od dawna: że decyzje dotyczące choćby KPO są czysto polityczne". "Fundusze unijne są postrzegane jako straszak, a wręcz bat, za pomocą którego można wpływać na wybory lub jako narzędzie, którego używa się, by spróbować zmienić rządy, mające inny punkt widzenia niż brukselskie elity" – powiedział Fogiel.