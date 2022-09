Przebieg wojny na Ukrainie potwierdził to, o czym Prawo i Sprawiedliwość mówiło, idąc do wyborów w 2015 r. Położenie geograficzne Polski i odradzający się rosyjski imperializm powoduje, że musimy mieć nowoczesne, doskonale wyszkolone i - co równie ważne - liczne siły zbrojne. Rosyjska agresja na Ukrainę ostatecznie obaliła pseudoteorie o tym, że jakąkolwiek wojnę można wygrać jedynie lekką piechotą i lekkim sprzętem.

Obserwujemy tradycyjny brutalny konflikt zbrojny, w którym wygra ten, kto posiada więcej żołnierzy, artylerii i broni pancernej. Dlatego potrzebujemy co najmniej 300-tysięcznej armii i dlatego też zbudowaliśmy solidny fundament w postaci ustawy o obronie ojczyzny, by w najbliższych latach osiągnąć ten cel. To oczywiste, że tak licznego wojska nie zbudujemy zaledwie w pół roku - bo tyle minęło od wejścia w życie nowych przepisów . Docelowej liczebności nie osiągniemy szybciej niż w ciągu pięciu lat i każdy, kto choć trochę zna się na wojskowości, ma tego pełną świadomość. Mierzymy się z wieloma wyzwaniami - generacyjnymi, demograficznymi czy też rekordowo niskim bezrobociem. Mimo tych wszystkich aspektów, które utrudniają pozyskiwanie nowych rekrutów do Wojska Polskiego, odnotowujemy na tym polu pierwsze sukcesy.