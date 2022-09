Wiceminister w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany, czy służby zauważają większą aktywność szpiegów rosyjskich na terenie Polski. "Widzimy tę aktywność. Oczywiście, ci ludzie są oskarżeni o szpiegostwo, ale to nie są tacy klasyczni szpiedzy. To są ludzie, którzy próbują wpłynąć na naszą świadomość. To są ludzie, którzy próbują narzucić pewną narrację, którą chce Władimir Putin wrzucić Europie" - zaznaczył.

Wąsik został zapytany, czy polskie rozwiązania prawne są dostosowane do takiej sytuacji. "Widzimy potrzebę zaostrzenia pewnych przepisów kodeksu karnego dotyczących szpiegostwa. Takie działania są już prowadzone wspólnie z ministrem sprawiedliwości. Myślę, że do tego dojdzie" - powiedział.

Wiceminister wyjaśnił też, że zdarzały się sytuacje, że przedstawiciele Rosji, jeśli służby nie mogły postawić im zarzutów w oparciu o obecne przepisy, byli po prostu wyrzucani z Polski i otrzymywali zakaz wjazdu.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska