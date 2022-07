Województwo łódzkie to atrakcyjne miejsce do inwestowania, o czym z roku na rok przekonuje się coraz więcej przedsiębiorców z Polski oraz zagranicy. W regionie inwestują głównie firmy działające w sektorze produkcyjnym, logistycznym oraz IT. Dynamicznie rozwijają się centra nowoczesnych usług dla biznesu oraz firmy reprezentujące sektor nowych technologii, w tym z branży e-commerce. Na terenie województwa miejsce dla lokowania swojego kapitału znalazło już wiele renomowanych światowych i europejskich koncernów (w tym Dell, Procter & Gamble, Fujitsu Services, Gillette, B/S/H/, Whirlpool czy Panattoni).

Region należy do czołówki polskich rynków magazynowych oferując zaplecze liczące ponad 3,3 mln mkw. powierzchni. Łódzkie dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną zawierającą nie tylko powierzchnie magazynowe, ale również obiekty biurowe klasy A, czy tereny typu greenfield pod budowę zakładów produkcyjnych. W bazie ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Generatorze Ofert Inwestycyjnych) zamieszczone są aktualne lokalizacje dostępne dla nowych właścicieli. Katalog ten jest wciąż rozbudowywany. Dzięki działaniom podejmowanym przez Urząd Marszałkowski, Województwo Łódzkie zyskało ponad 40 lokalnych punktów obsługi inwestora, w których przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w regionie mogą liczyć na kompleksową i profesjonalną obsługę. Reklama W Łódzkiem współpracujesz z liderami obsługi inwestora! Reklama – Polityka Samorządu Województwa Łódzkiego nakierowana jest na wzrost gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości w regionie – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber. – Zaangażowanie kolejnych inwestorów, którzy wybrali Łódzkie dla prowadzenia swojego biznesu, to dowód, że prowadzone działania z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego przynoszą rezultaty. Urząd Marszałkowski był zaangażowany m.in. w realizację projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”. Jednostki biorące w nim udział otrzymały pakiet specjalistycznych szkoleń, profesjonalne zdjęcia terenów inwestycyjnych oraz gotowe foldery i strony internetowe mające na celu promować ich atrakcyjność inwestycyjną. Na sukcesy inwestorów wpływa również aktywna działalność instytucji otoczenia biznesu, w tym Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W samym 2021 r. ŁSSE wydała 76 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 4,6 mld złotych, dzięki czemu powstało blisko 2 700 nowych miejsc pracy. Sukcesy inwestorów, którzy już zaufali regionalnemu systemowi wsparcia stanowią najlepszą rekomendację dla wszystkich poszukujących swojego miejsca na ulokowanie biznesu. Nie wahaj się! Zainwestuj w Łódzkiem! Urząd Marszałkowski

Województwa Łódzkiego Departament Promocji Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź www.investinlodzkie.com www.biznes.lodzkie.pl