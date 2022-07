Ziobro był pytany w czwartek podczas konferencji prasowej o ostatnie zalecenia Komisji Europejskiej ws. rozdziału stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Minister odpowiedział, że w polityce nie można ufać szczególnie politykom europejskim. "Widzimy, że Unia Europejska ma coraz większe roszczenia i chce narzucać rozwiązanie już w każdej możliwej dziedzinie" - mówił szef MS.

Podkreślił, że UE stawia kolejne żądania w bardzo wielu dziedzinach nazywając to m.in. kamieniami milowymi. "Godzenie się na te kamienie milowe, to jest godzenie się na kamienie u szyi polskiej gospodarki, polskich interesów i zasobności życia Polaków" - dodał.

Jak zaznaczył, Solidarna Polska jest zwolennikiem twardych rozmów z UE i bezwzględnego wykorzystywania dostępnych form nacisku. "Jeżeli możemy zawetować jakieś decyzje to powinniśmy grozić wetem, a jeśli groźby nie pomagają to stosować weto. Tylko w ten sposób możemy wynegocjować (...) warunki do względnego radzenia sobie Polski z agresją ze strony Unii Europejskiej w każdej dziedzinie" - dodał Ziobro.

W opublikowanym w środę sprawozdaniu na temat praworządności w UE Komisja Europejska zaleca, by w Polsce zostały rozdzielone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Komisja wyraziła też poważne obawy związane z niezależnością polskiego sądownictwa.

Zalecenia KE mają na celu zachęcenie państw unijnych do postępów w realizacji trwających lub planowanych reform.