Wicepremier Sasin bierze udział w sobotniej konferencji "Bezpieczeństwo gospodarcze" odbywającej się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Obecni są także m.in. prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wicepremier, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski o oraz wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Sasin podkreślał, że narzędziami do zapewnienia bezpieczeństwa państwa są Spółki Skarbu Państwa. "W tych podstawowych obszarach bezpieczeństwa Polski, państwo aktywnie działa, a tymi obszarami są: bezpieczeństwo energetyczne, militarne i żywnościowe. Tak je definiował śp. prezydent Lech Kaczyński, który trafnie wskazał, że aby państwo było suwerenne musi bezpieczeństwo w tych obszarach swoich obywateli zapewnić" - powiedział. Przypomniał, że Spółki Skarbu Państwa (SPP) należą do grona największych w Polsce przedsiębiorstw. "Z 10 polskich firm płacących najwięcej podatku CIT do budżetu państwa, 8 to SPP" - dodał.

"Musimy wspierać własność państwową w polskiej gospodarce i ją rozszerzać, m.in. poprzez repolonizację" - powiedział Sasin. Zaznaczył, że udało się m.in. odkupić Bank Pekao, dziś drugi największy polski bank. Prowadzone są też - mówił Sasin - duże procesy konsolidacyjne, zwłaszcza w obszarze energetycznym, poprzez połączenie Orlenu, Lotosu i PGNiG, a będą też prowadzone duże fuzje w obszarze przemysłu ciężkiego, zbrojeniowego. "Już doprowadziliśmy do szczęśliwego finału konsolidację w obszarze rolno-spożywczym, tworząc Polską Grupę Spożywczą (...), która realnie będzie oddziaływała na rynek rolno-spożywczy. To w obliczu zagrożeń, jakie przyniosła wojna, ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju w tym obszarze" - ocenił Sasin.

W jego ocenie udział państwa w rynku spożywczym jest nadal za mały. "Ten podmiot musimy rozwijać i prowadzić akwizycję" - podkreślił. Wicepremier dodał, że rząd jest na to przygotowany, ma odpowiednie projekty ustaw i pieniądze.