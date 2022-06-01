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Україна - мирна, незалежна, гостинна країна.

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Харків - мегаполіс, в якому багато дитячих садочків, шкіл, університетів, бібліотек, стадіонів, театрів, музеїв, фабрик, заводів, парків, два зоопарки, цирк, планетарій, аеропорт тощо.

Наразі там війна через раптове вторгнення Росії до України.

Війна - це жах, страх, сльози, бомбардування, ракетні постріли, зруйновані житлові будинки, школи, дитячі садочки, інші будівлі, вбиті військові, мирні дорослі, діти та тварини.

Зараз я зі своєю мамою перебуваю в безпеці - у Варшаві. Завдяки польському урядові ми мешкаємо у волонтерів, отримуємо гуманітарну допомогу, я ходжу до школи.

Варшава нагадує мені моє рідне місто своїми зеленими деревами, кущами, різнобарвними квітковими клумбами, новобудовами поруч зі старовинними будівлями. Варшавський зоопарк прихистив тварин з міського Харківського зоопарку та Екопарку. У Варшаві такий самий транспорт, як у Харкові, окрім тролейбусів. На жаль, пожежі внаслідок бомбардувань у Харкові не залишили жодного трамвая, багато будівель з пошкодженими вікнами, ще більш зруйновані вщент.

Мрію повернутися до вільного від окупантів Харкова.

Бачу Харків з непошкодженими будівлями, дорогами, сучасними житловими будинками з підземним паркінгом, бомбосховищем та садами на даху, зі світлом, газом та регулярним водопостачанням. Хочу бачити вздовж діючих трамвайних ліній фруктові дерева та квіти, як у Варшаві. Гадаю, запрацюють у міських парках атракціони для дітей та дорослих, будуть відреставровані скульптури, пам’ятки архітектури. Сподіваюся, аби в першій українській столиці наступного року розквітли не лише білі, а й рожево-бордові каштани, а „зебра” зі світлофорами слугувала б пішоходам та велосипедистам окремо так, як у польській столиці.

Завдяки допомозі держав, солідарних з Україною, а також зусиллям мужніх, сміливих, терплячих українців та українок, вірю, що Харків, як і вся Україна, незабаром звільниться від нечисті, швидко відновиться, знову буде індустріальним, інтелектуальним, культурним, зеленим містом і гостинно прийматиме до себе друзів.

У телефоні знайшла фото своєї презентації - переможниці районного шкільного конкурсу „Осінні поробки” трирічної давності. Це - мапа України, кожна область якої представлена різним насінням та плодами. Хочу поділитися з Вами, додаю фото окремим файлом „Моя Україна”. ©℗

Rysunki wykonali: Pola Mandes, 7 lat

Marceli Lasota, 6 lat

Patrycja Kamionka, 9 lat

Oliwia Laskus, 11 lat